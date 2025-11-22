El Otro Lado de Los Realities | Chacorta en la mira, revelaciones EXCLUSIVAS y un viernes imperdible
Un viernes explosivo llega a El Otro Lado de los Realities con invitados fuertes, rumores encendidos y confesiones que nadie vio venir.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO