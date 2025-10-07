El Otro Lado de Los Realities | Drama, tensión y confesiones: Alex Sotelo prende fuego a Exatlón México
¡Alex Sotelo habló sin filtros! El atleta reveló todo sobre lo que pasó entre sus compañeros. Diana y Chicken no se quedaron callados.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO