El Otro Lado de Los Realities | Se destapan los secretos ¿Quién del equipo negro pidió consejos en Exatlón?
El misterio llegó a El Otro Lado de los Realities: “Chacorta” reveló que un integrante del equipo negro del Draft se le acercó en busca de recomendaciones.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO