Exatlón México 2024
El Otro Lado de Los Realities | Chicken y Diana hablan de la tensión en Exatlón México y el futuro de Natalie

Chicken y Diana abordan la tensión que se vive en Exatlón México y comparten su análisis sobre lo que podría ocurrir con Natalie. Esto es lo que dijeron en El Otro Lado de los Realities.

Exatlón México

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

