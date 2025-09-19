El Otro Lado de Los Realities | Diana y Chacorta revelan lo que nunca viste en pantalla: Anécdotas, lesiones y momentos extremos del reality
En El Otro Lado de los Realities, Diana y Chacorta llevan a los fans de Exatlón México a revivir los momentos más intensos que quedaron fuera de las transmisiones.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO