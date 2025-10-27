El Otro Lado de Los Realities | El regreso de Chacorta desata polémica: confesiones, indirectas y una carta inesperada
El Otro Lado de los Realities regresó más polémico que nunca: Chacorta enfrentó las consecuencias de sus irreverencias, Diana respondió a Ana Lu y una emotiva carta para Aristeo Cázares dejó a todos con el corazón en la mano.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO