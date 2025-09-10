El Otro Lado de Los Realities |Secretos, confesiones y batallas de la mano de Diana Laura y Chicken
Lo que no aparece en pantalla, lo encuentras en ‘El Otro Lado de los Realities con Diana Laura y Chicken ¡Conéctate y vive el chismecito EN VIVO!
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!
Galerías y Notas Azteca UNO