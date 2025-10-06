“Corrí con el corazón”: Así se despide Alex el primer eliminado de Exatlón México

Alex, el primer eliminado de Exatlon México, dejó un mensaje que conmovió a todos su seguidor al despedirse con palabras llenas de gratitud y esperanza. “Desgraciadamente, soy el primer eliminado de Exatlón México, con el simple hecho de vivir esta experiencia estoy más que agradecido, pues no cualquiera lo vive”. Expresó el atleta.

Alex también agradeció a las personas que votaron por él y le brindaron todo su apoyo: “Estoy muy agradecido con todas las personas que votaron por mí, muchas gracias por darme la oportunidad de competir, de conocer a las leyendas”.

Por último, con emoción, el atleta aseguró que se siente satisfecho con su desempeño, señalando que: “Dios tiene planes perfectos para todas las personas, y quiero decir que todos los circuitos los corrí con el corazón y con la cabeza en alto”.

