Exatlón México | Alarma en la competencia: terrible golpe deja a Leo con atención médica urgente
Un inesperado accidente encendió las alarmas en Exatlón México: Leo del Equipo Azul requirió puntadas tras un fuerte golpe durante un descanso entre carreras.
La tensión se apoderó de Exatlón México cuando Leo, atleta del Equipo Azul, sufrió un inesperado accidente mientras intentaba subir a las gradas durante un descanso entre carreras; el movimiento provocó que golpeara con fuerza su espinilla, generando una herida profunda que requirió puntadas inmediatas por parte del equipo médico del programa
Galerías y Notas Azteca UNO