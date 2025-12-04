Repartidor se encontró con un niño de 3 años caminando solo en la madrugada: VIDEO

El mundo digital en ocasiones parece infinito. Cada día salen 200 nuevos videos virales, mil historias inverosímiles y en ocasiones el factor de la sorpresa se perdió por completo. Pero en ese sentido, este es de los testimonios que justamente rompen con la poca capacidad de asombro de muchas personas. Un repartidor se encontraba haciendo sus labores en la noche… cuando a la mitad de la calle se encontró con un niño que caminaba solo. Esto fue lo que pasó.

¿Por qué este repartidor se encontró a un niño caminando solo por la calle?

Esta pieza videográfica está ganando popularidad en redes sociales, esto tras darse a conocer por las cámaras de seguridad de la ciudad, cómo dos ciudadanos auxiliaron a un niño que caminaba solo y descalzo a las 3 de la mañana. Esto sucedió en Jiaxing, Zhejiang, situación que generó un reconocimiento para los dos hombres que actuaron ante el inminente peligro.

Las imágenes ya mencionadas muestran a un niño que empieza a acercarse peligrosamente a una avenida donde hay movimiento de vehículos, momento donde el repartidor llega con su motocicleta para acercarse al infante. Allí lo auxilia para que otro automovilista lo meta a su carro y así esperar a las autoridades.

Posteriormente se nota cómo llega una patrulla (o parece una) para atender el caso del niño que de cierta forma escapó de su casa para terminar en las calles de esta zona del país asiático. Aunque afortunadamente se cruzó con dos personas que le permitieron tener esta experiencia como una anécdota para su futuro y no un final fatal.

#China 🇨🇳Alrededor de las 3 de la madrugada, un niño de 3 años, vestido solo con ropa ligera, salió corriendo descalzo a una calle fría.

Temblaba mucho a causa del frío.

Un repartidor de comida lo vio, detuvo su trabajo y llevó al niño a un lugar cálido.

Un conductor también… pic.twitter.com/eStHVGUEF3 — Hermosa China（Beautiful China） (@90Hercost) December 3, 2025

¿Qué pasó con el repartidor y el otro hombre que auxiliaron al niño?

El video precisamente termina con la forma en que las autoridades condecoraron a ambas personas por un acto de valentía y compromiso social. Le entregaron una especie de diploma y les felicitaron públicamente. Ante eso, las redes sociales se unieron a dichas palabras de alabanza, pues no se sabe qué hubiera pasado en caso de no encontrarse con dos hombres que se preocuparon genuinamente por apoyar a un niño en problemas.