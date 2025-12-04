Datos importantes de Josué Menéndez, el nuevo refuerzo Rojo que entra a la novena de temporada de Exatlón México

Exatlón México sigue reuniendo a los mejores atletas de todo el país, con 35 años de edad, Josué Menéndez regresa a las playas de República Dominicana y tras 2 años de ausencia, el Dragón Rojo quien quedó como tercero en la sexta temporada ya dio sus primeras palabras, y estos son algunos datos del lanzador de jabalina, quien les complicará las cosas a los Azules.

“Vengo mejor que hace 2 años, estoy fuera de ritmo, pero no tengo miedo. Vengo con la mentalidad de llegar a la final, me voy a entregar en cuerpo mente y espíritu; si la vida me trajo de nuevo es para un propósito y esa es ganar el campeonato de la novena campaña", declaró Josué Menéndez

¿Quién es Josué Menéndez, el refuerzo de lujo de la novena temporada de Exatlón México?

Josué Menéndez es un atleta de alto rendimiento que está especializado en el lanzamiento de jabalina. Ingresó a Exatlón México en la sexta temporada, sin embargo no pudo llegar a la Gran Final y quedó como tercero. El apodado Dragón Rojo es uno de los competidores más fuertes que ha tenido la historia del programa, tan alto es su nivel, que Antonio Rosique lo ha llamado a representar a México en los Duelos Internacionales que se han llevado a cabo.

¿Josué Menéndez podría ser campeón?

Aunque Josué es un atleta con muchas cualidades, la realidad es que, el lanzador de jabalina llega en la décima semana, lo cual lo coloca en plena desventaja, sin embargo, Red Dragon podría quedar como monarca, siempre y cuando se adapte en días y que comience a tomar confianza como en su primera participación.

En caso de no tener la adaptación adecuada, el Dragón Rojo podría ir al Duelo de Eliminación; donde estaría en una desventaja contra quienes ya suman 10 semanas en las playas de República Dominicana.

A eso se le suma el nivel con el que vienen compitiendo los atletas azules, y quienes podrían hacerle pasar un mal rato al pedirlo en los circuitos, es Koke Guerrero y Ernesto Cázares; quienes van que vuelan para pelear por un campeonato más de la marca. Neto por su segundo trofeo y el Hechicero del Aire por su cuarto galardón del reality show.

