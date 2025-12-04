Eleazar Gómez truena contra “falsedad” de Kim Shantal en La Granja VIP: “Es de otro nivel”

¡ Eleazar Gómez no se cansa de hablar mal de Kim Shantal en La Granja VIP ! Ahora, el granjero se lanzó de nuevo en contra de su compañera con el apoyo de Sergio Mayer Mori, quien contó una actitud desagradable que la influencer tuvo en la competencia por el Huevo Dorado de este miércoles.

¿Por qué piensan que Kim Shantal es una "falsa" en La Granja VIP?

La estrategia que Kim Shantal mostró en la semana 7 cuando se acercó a Alfredo Adame y a Eleazar Gómez como parte de una estrategia que colocó al "Golden boy" en la placa de nominados no fue del agrado del Team Muro y mucho menos de Sergio Mayer Mori, quien tampoco ha dejado de criticar a su compañera.

Ahora, tanto Eleazar como Sergio se sentaron a echar chisme a las afueras de La Granja VIP y se lanzaron con todo en contra de Kim Shantal y el Team Cacaraqueo ya que consideraron que sus integrantes son muy hipócritas.

"Es un Team falso, es un Team de hipocresía que habla de cualquier estupidez, a ese Team lo voy a desbaratar sí o sí, con ayuda o sin ayuda, yo full me voy por Kim, podríamos ir por La Bea pero no, la actitud de Kim ya me cansó, es una falsa, sus reacciones no son sinceras", explicó Eleazar Gómez.

Sergio Mayer Mori, por otro lado, aceptó que irá también contra Kim Shantal porque la influencer tuvo una actitud que no le agradó.

"Kim me empezó a decir: '¿Sí me va a ayudar tu Huevo? Si no, para no ganar', y le dije: 'Eso no te voy a contestar, gana o pierde, haz lo que quieras'... es una persona indefendible", contó Mayer Mori.

¡La Asamblea en La Granja VIP se pondrá al rojo vivo ya que todo apunta a que Kim Shantal será una de las celebridades con más votos en contra! No te la pierdas este miércoles a las 09:00 de la noche en Azteca UNO.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

