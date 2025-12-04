Granjeros pondrán a prueba su creatividad con nueva dinámica: ¡a recrear escenas en La Granja VIP!

La Granja VIP no sólo es trabajo, chisme y roces constantes : también es una oportunidad de oro para que los granjeros demuestren sus talentos con dinámicas como la elaboración de una telenovela, un calendario sexy y una coreografía noventera; ahora, se enfrentarán a ¡otro desafío! Estos son todos los detalles.

¿Cómo será la dinámica de recreación de escenas en La Granja VIP?

La tarde de este miércoles, el capataz semanal Alberto del Río convocó a sus compañeros a una reunión en los exteriores de La Granja VIP para leerles las reglas de la dinámica semanal: ¡van a recrear escenas que hayan pasado en el reality, pero con un final diferente!

"Granjeros: La Granja ha sido escenario de momentos inolvidables, discusiones, dramas, risas, frases virales y escenas que ya forman parte de la historia de La Granja VIP y ustedes las van a revivir, pero con un giro inesperado", leyó el luchador.

Además de armar equipos, los granjeros deberán seguir las siguientes REGLAS al momento de recrear su escena viral de La Granja VIP:

Vean la escena original: cada equipo pasará al entrevistadero y ahí se les mostrará la escena que deberán recrear. Mírenla con atención -gestos, tonos, palabras, actitudes- porque todo cuenta.

Escriban su propio final: una vez que vean la escena deberán recrearla e inventar un final nuevo que puede ser más dramático, cómico, absurdo, épico o inesperado... ¡lo importante es la creatividad!

Presentación final: cuando estén listos... ¡a grabar!

No quedó muy claro entre los granjeros si la organización de los equipos y la presentación de las escenas en el entrevistadero tendrá lugar hoy o será una actividad de fin de semana, pero de que habrá más diversión en La Granja VIP la habrá, ¡qué tal!

