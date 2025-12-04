Influencer se viste de luto tras la muerte de su esposo en su aniversario de bodas

Hace unos días, precisamente el 27 de noviembre, en el St. Francis Hospice de Dublín se llevó a cabo una despedida que ha dejado mucho dolor en la comunidad de Irlanda como también a los seguidores del difunto. Es que Jamie Gill, quien era esposo de la influencer Niamh Cullen, murió a los 33 años.

Esto ocurrió unas semanas después de que la feliz pareja celebrara el primer aniversario de bodas. La muerte del joven se dio tras un tiempo de lucha contra el cáncer.

¿Qué le ocurrió al marido de la influencer?

Lo que ocurrió con la enfermedad de Jamie Gill, dio un cambio rotundo en la vida de la influencer y de su entorno. Sin embargo, también impactó a los usuarios de las redes sociales debido a que Cullen compartió todo su proceso.

El joven Jamie enfermó súbitamente durante la celebración de su boda, llevada a cabo en noviembre del año pasado en Borgo Di Tragliata, Italia. Cuando llevaban el tercer día de la fiesta, Jamie empezó a sentir un malestar pero decidió mantener en privado por varios meses para proteger la intimidad del proceso que atravesaban.

La situación comenzó a tornarse grave por lo que pasó 10 días en un hospital lo que llevó a que se alterarán drásticamente los planes de la luna de miel que se iba a llevar a cabo en Roma.

Cullen dijo que el diagnóstico llegó cuando estaban regresando a Irlanda. Los médicos descubrieron un tumor canceroso mientras Gill se sometía a una cirugía, poco antes de la Navidad.

“En un instante nuestro mundo se derrumbó, pero nos mantuvimos fuertes”, confesaría Cullen posteriormente. El joven se sometió a un tratamiento muy intenso por lo que pasó por 10rondasde quimioterapia.

Luego de haber finalizado la décima ronda, es que todo empeoró mucho más debido a que Grill desarrolló una neumonía que derivó en una sepsis. La situación obligó a un nuevo ingreso hospitalario y, en medio del dolor, los médicos informaron que la enfermedad había reaparecido.

Niamh Cullen y Jamie Gilles la de dos personas que compartieron más de ocho años juntos antes de formalizar su compromiso en 2022.Ellos se mostraban muy cercanos y disfrutaban una gran complicidad. La celebración de su boda, el 8 de noviembre de 2024 en Italia, reunió familiares y amigos, y fue vista por muchos como el inicio de una nueva etapa.