Exatlón México| Mati Álvarez esta lista para vencer y dar todo por México

“Representar a México y portar la bandera me da mucho orgullo”. Mati Álvarez platica sobre su próxima aventura a nivel mundial, agradeciendo al público y dejando en claro que su fortaleza es su familia y toda la gente que día con día enciende la televisión y la apoya. Mati se siente preparada para representar a México desde la temporada tres de Exatlón México, pues sabe controlar los nervios y dar lo mejor de sí.