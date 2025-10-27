Salario Mínimo en México: Lista de trabajadores que NO ganarán más dinero en 2026

Las autoridades al interior del país confirmaron que, para el 2026, el salario mínimo en México contará con un nuevo aumento que podrá subsanar las necesidades de un sector de la sociedad; sin embargo, debes saber que no todos los trabajadores recibirán más dinero de cara al próximo año.

Son muchos los trabajadores que no podrán gozar de este beneficio y que ganarán la misma cantidad de dinero durante el 2026 dado que el salario mínimo en México, para ellos, no cambiará. Por ende, aquí conocerás una lista de los trabajos que se mantendrán con el mismo sueldo para el próximo año.

¿Qué trabajadores no ganarán más dinero en 2026 por el salario mínimo en México?

Lo primero que debes saber es que el aumento al salario mínimo se acuerda a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aplicado a enero, aunque este solamente beneficia a los trabajadores formales, los cuales perciben un sueldo mínimo general o, bien, profesional vigente.

Te puede interesar: ¿Te pueden pagar el aguinaldo en especie?

Ante cualquier duda o asunto laboral, @PROFEDET te brinda asesoramiento gratuito sobre: salario mínimo, vacaciones, pensión, jornada laboral, seguro social, horas extras. ¡Conoce tus derechos laborales! pic.twitter.com/steoHSJpBk — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 26, 2025

Dicho lo anterior, aquellos trabajadores que ya tienen un sueldo superior al mínimo no gozarán de este acuerdo dado que su salario ya está por encima de la base. De igual forma, quienes laboren a través de honorarios; es decir, los prestadores de servicio, tampoco cuentan en este apartado.

La tarifa de los trabajadores por honorarios se negocia directamente, por lo que no está sujeta a la Ley Federal del Trabajo. Por último, aparecen los trabajadores de la economía informal, mismos que trabajan por su propia cuenta y que no tienen un patrón formal, pues sus ingresos dependen de su misma actividad.

¿De cuánto será el aumento al salario mínimo en México para el 2026?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, el salario mínimo en México podría contar con un aumento de hasta el 12% para el siguiente año, esto teniendo en cuenta el sostenimiento del monto a través del poder adquisitivo de las personas. Por ello, debes tener en cuenta este porcentaje de cara al futuro.