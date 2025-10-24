Exatlón México | Los premios más codiciados de Exatlón: esto valen los regalos del Duelo de los Enigmas

El pasado 22 de octubre el esperado Duelo de los Enigmas sorprendió a los fans de Exatón México, con grandes premios que han generado una duda genuina, cuanto valen los premios que se han llevado los ganadores, pues dentro Rosique reveló que se trataba de un videojuego premium de movimiento corporal de última generación, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva más completa, la cual combina, movimientos físicos, sensores caporales y respuesta háptica. De acuerdo con medios especializados en videojuegos, estiman que este tipo de dispositivos van de los 45 mil a los 55 mil pesos mexicanos.

Rosique también reveló que otro de los premios sin contar aquel que nadie quería, era un sistema de realidad virtual de última generación, el cual incluye auriculares de alta resolución y supuestamente juegos exclusivos dentro de una plataforma popular, por lo que si se compara con el Meta Quest 3 o el PlayStation VR2, pueden superar fácilmente los 25 mil pesos.

¿Qué pasó en el Duelo de los Enigmas?

Esta semana el Duelo de los Enigmas se convirtió en uno de los más comentados por los fanáticos, esto no solo por la gran competencia que ofrecieron los atletas, sino también por la popularidad que alcanzaron los premios. El ganar alguno de estos premios no solo representa una suerte de victoria, sino que es directamente un golpe al ego de la escuadra que no pudo salir victoriosa.

¿Cuánto suman los premios del episodio?

Si tomamos en cuenta que de los 12 participantes del equipo 1 opto por el visor y los otros 11 por el sistema corporal, podemos estimar una derrama económica de poco más de 630 mil pesos, cifra que coloca este episodio entre los más costosos y ambiciosos de la novena temporada, sin contar el premio para asistir a los tres primeros partidos del mundial del fútbol en México el próximo año.

Más que premios, motivación pura

Este tipo de premios, dentro de la competencia, sirven como una motivación emocional y psicológica que impacta de manera directa en el rendimiento de los atletas, brindándoles un impulso de energía y felicidad.

