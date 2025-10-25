Sergio Mayer Mori acepta que aumentaron sus FALLAS como capataz de La Granja VIP: “No me está funcionando”

Sergio Mayer Mori tuvo un brillante debut como capataz de La Granja VIP en la primera semana de la competencia; sin embargo, poco a poco fue delegando todo el trabajo y esto ya comenzó a verse reflejado: la semana pasada el “Tío Pepe” les redujo el presupuesto un 25% y ahora la situación podría repetirse como él mismo lo aceptó.

¿Qué errores tuvo Sergio Mayer Mori como capataz de La Granja VIP en la segunda semana de competencia?

La tarde de este viernes, Sergio Mayer Mori se sinceró con sus compañeros de La Granja VIP y aceptó que ya no cumplió con tantas ganas con su trabajo como capataz... ¡al parecer verse involucrado en tanto chisme y estrategias no fue nada bueno ni para él ni para los animalitos!

“Ayer por ejemplo no tapamos el huerto (…) yo creo que nos quitan un 20% (...) el Tío Pepe ya me dijo ‘te he visto muy calmadito, como que no los arreas’... yo me alejé porque dije: ‘Todo el mundo sabe qué está haciendo’ y así", explicó Mayer Mori, quien aceptó que sí descuidó bastante sus funciones.

El problema de la alimentación de los animales, por ejemplo, se agudizó en los últimos días: “Las gallinas ya están bien pechugonas, ya parecen pavos y no gallinas”, denunció Sandra Itzel, una afirmación apoyada por Sergio Mayer Mori que aceptó que vio a Manola Díez alimentando a los puercos... ¡a las 8:00 de la noche!

Omahi y Sandra Itzel, por otro lado, también bromearon con la necesidad de contar con un “policía de la cocina” porque comenzó a haber problemas de robo de alimentos y falta de aseo en esa zona: “Pues yo voy a ser la policía de todos lados, ya estoy viendo que delegar no funciona”, se lamentó.

¿Crees que todas estas fallas en la gestión de Sergio Mayer Mori puedan resolverse antes de que sea demasiado tarde? ¡No te pierdas las galas y el 24/7 de La Granja VIP para averiguarlo!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

