Exatlón Draft El Ascenso| La primera de 5 batallas por la supervivencia

Batalla por la Supervivencia: El Equipo Negro se sobrepuso a los desafíos y logró salvar a todos sus atletas, demostrando fortaleza, estrategia y unidad. Por otro lado, el Equipo Blanco tuvo que enfrentar una difícil decisión: seleccionar a tres de sus atletas para competir en el duelo de eliminación, donde se definiría quién sería el primer eliminado de la competencia.