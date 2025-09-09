inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso| La primera de 5 batallas por la supervivencia

Los enfrentamientos comienzan: Equipo Blanco contra Equipo Negro. El ganador se salva, y el perdedor enviará a tres atletas varoniles al duelo de eliminación.

Hugo Pantoja
Batalla por la Supervivencia: El Equipo Negro se sobrepuso a los desafíos y logró salvar a todos sus atletas, demostrando fortaleza, estrategia y unidad. Por otro lado, el Equipo Blanco tuvo que enfrentar una difícil decisión: seleccionar a tres de sus atletas para competir en el duelo de eliminación, donde se definiría quién sería el primer eliminado de la competencia.

