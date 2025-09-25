De atleta a veterinaria: el inspirador cambio de vida de Paulina Menchaca tras Exatlón México

Paulina Menchaca llegó a Exatlón México como una de las atletas más versátiles del Equipo Azul, aunque su estancia en el programa fue breve, también fue significativa. Dejó una impresión fuerte durante la octava temporada por su energía, velocidad y una actitud que conectó rápidamente con la audiencia. Sin embargo, lo que pocos sabían es que fuera de los circuitos, ella tenía una meta muy distinta, convertirse en médico veterinario.

¿Quién es Paulina Menchaca, exatleta de Exatlón México?

Originaria del Estado de México, Paulina Menchaca ha estado ligada al deporte desde temprana edad. El atletismo fue su primer amor, aunque también practicó gimnasia y voleibol, disciplinas que moldearon su carácter competitivo y su perfil como atleta de alto rendimiento. Su formación física y mental la convirtió en una de las mujeres más veloces de su generación, cualidades que la llevaron a formar parte de Exatlón México en su octava edición en 2024.

Durante su tiempo en la competencia, fue reconocida como una de las apuestas más prometedoras del Equipo Azul. Aunque fue la cuarta eliminada de la temporada, su presencia dejó claro que su fortaleza va más allá de lo físico.

¿Qué estudió Paulina Menchaca y a qué se dedica ahora?

Mientras avanzaba en el deporte, Paulina también construía una carrera profesional completamente diferente. Estudió Medicina Veterinaria en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, convencida de que su vocación está con los animales.

Recientemente, concluyó sus prácticas profesionales, un paso decisivo hacia el ejercicio formal de su carrera como veterinaria. A través de sus redes sociales compartió la noticia, visiblemente emocionada y orgullosa, de cerrar esa etapa académica.

Su decisión no fue repentina. Desde hace tiempo, tenía clara su afinidad con el cuidado animal, y eligió este camino académico para canalizar ese amor. Su constancia la llevó a combinar la exigencia del entrenamiento físico con el rigor del estudio veterinario, con lo que dio muestra de que ambas facetas pueden coexistir.

La historia de Paulina también se cuenta desde lo digital. Es creadora de contenido, embajadora de marcas deportivas y una figura activa en redes como Instagram y TikTok, donde combina su rutina fitness con momentos de su día a día. Incluso ha compartido experiencias laborales en otras áreas, como su etapa como mesera, lo que da muestra de su capacidad para adaptarse a distintos entornos con humildad y esfuerzo, además de no temer a las oportunidades que le permiten ir avanzando para conseguir sus metas.

La transición de Paulina Menchaca de atleta televisiva a futura profesional de la salud animal es una muestra de que el éxito no se limita a un solo camino. Su historia ha resonado entre los seguidores del programa porque refleja lucha, evolución y pasión por lo que ama.