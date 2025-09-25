Así habría sido la infidelidad de Slobotzky a su esposa, según reportero

Desde la publicación de la parodia que hizo Slobotzky junto a Ricardo Pérez, el mundo del periodismo de farándula, ha criticado fuertemente las imágenes, ya que ha sido considerado como una ofensa al criticar el trabajo que hacen los medios.

¡RÍE A CARCAJADAS con el humor y la comedia del gran standupero Slobotzky! ¡Que inicie la diversión! [VIDEO] Disfruta un pequeño extracto del show que preparó nuestro querido Slobotky.

Gabo Cuevas, un periodista de chismes, se ha hecho tendencia, puesto que ha hablado de una supuesta infidelidad ocurrida por Slobo a su esposa, explicando gran parte de los hechos ocurridos. No te vayas, porque a continuación te daremos toda la información al respecto.

¿Cómo ocurrió la supuesta infidelidad?

Gabo Cuevas, en uno de sus programas en vivo de “Cállate los ojos”, explica que los integrantes de ‘La Cotorrita’ hicieron el video de burla hacia la prensa, mencionando que los comediantes habían imitado su voz para burlarse de él, causando un gran enojo y disgusto con él.

Ante el enojo del reportero, aprovechó el momento para mencionar que Slobotzky estaba presuntamente implicado en una infidelidad a su esposa que ocurrió en noviembre del 2024. Incluso, impulso a los usuarios que busquen y recaben información sobre el tema.

Mencionando que sería una buena oportunidad para que en la siguiente semana se presente toda la información sobre el fuerte rumor, declaración que a todos los presentes del programa dejó sorprendidos. Dejando el siguiente contundente comentario:

Hermana, sería muy buena tarea, que presentemos la siguiente semana con profundidad, porque yo tengo hermanas carísimas esas que ustedes contratan para que solo les baje su pasión.

Aunque en el 2022, durante su viaje a Qatar, el comediante ya había sido acusado de infidelidad a su esposa, al final se supo que todo fue un rumor falso y el mismo standopero se encargó de desmentir toda la historia.

¿Quién es la pareja de Slobotzky?

Slobotzky, en sus redes sociales y en el mismo podcast que tiene, constantemente hace mención de Charin, quien es su esposa y la madre de su primer hijo, Mateo. Se sabe que la pareja ya lleva más de una década de ser pareja, quienes han compartido importantes logros en la carrera del comediante.

Aunque Charin Ruiz, es reconocida por la comunidad que sigue a los comediantes, no hay muchos detalles sobre su vida privada. Dentro de los pocos detalles que se tiene, se sabe que ella tiene familiares de Oaxaca, a quienes constantemente visitan.