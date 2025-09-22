Exatlón Draft El Ascenso | Avance 14 | Las mujeres en la cuerda floja: Cada derrota puede costarles el sueño de seguir

En Exatlón Draft El Ascenso la batalla se vuelve más dura que nunca, y ahora son las mujeres quienes sienten el peso de la competencia. Con 14 atletas aún en juego, la presión aumenta y los nervios se apoderan de cada enfrentamiento. Las derrotas ya no son simples tropiezos, sino sentencias que podrían decidir quién continúa en la aventura y quién se despide del sueño de llegar a Exatlón México.