Exatlón Draft El Ascenso | Avance 14 | Las mujeres en la cuerda floja: Cada derrota puede costarles el sueño de seguir
La tensión sube al máximo en Exatlón Draft El Ascenso. Con 14 atletas en juego y solo algunos con boleto asegurado, las mujeres ahora enfrentan el riesgo más grande: cada derrota podría significar el fin de su sueño en la competencia.
En Exatlón Draft El Ascenso la batalla se vuelve más dura que nunca, y ahora son las mujeres quienes sienten el peso de la competencia. Con 14 atletas aún en juego, la presión aumenta y los nervios se apoderan de cada enfrentamiento. Las derrotas ya no son simples tropiezos, sino sentencias que podrían decidir quién continúa en la aventura y quién se despide del sueño de llegar a Exatlón México.
