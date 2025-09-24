Exatlón Draft El Ascenso | Avance 15|¡Drama en Exatlón Draft! Los hombres entran en riesgo y un sueño podría romperse

En Exatlón Draft El Ascenso la presión crece minuto a minuto y ahora son los hombres quienes están en la cuerda floja. El equipo que caiga en la próxima batalla tendrá que poner a uno de sus atletas en la línea de fuego, con la posibilidad de ver cómo su sueño de avanzar a la siguiente etapa se esfuma frente a todos.