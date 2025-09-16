Exatlón Draft El Ascenso | Avance 7 | Presión en aumento: Las atletas enfrentan su momento más difícil

La calma comienza a romperse en Exatlón Draft El Ascenso. Los problemas internos salen a la superficie y la presión se intensifica justo cuando las atletas femeninas deben enfrentar uno de los retos más duros: defender su permanencia. En medio de tensiones crecientes y decisiones clave, cada paso en el circuito se convierte en una declaración de fuerza, coraje y determinación. El juego cambia, y ahora la batalla es por seguir en pie.