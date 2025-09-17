Exatlón Draft El Ascenso | Avance 9| La competencia traerá un duelo decisivo entre mujeres
Tres mujeres deberán luchar con todo para no despedirse del sueño en Exatlón Draft El Ascenso. ¿Quién logrará resistir?
La segunda semana de Exatlón Draft El Ascenso llega con máxima tensión y un nuevo reto que pondrá a prueba la resistencia femenina. El equipo derrotado deberá enviar a tres de sus integrantes a un duelo de eliminación donde la fuerza, la estrategia y la mentalidad serán determinantes para continuar en la competencia.
