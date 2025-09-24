Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Negro arrasa y deja al borde del colapso al Equipo Blanco

Exatlón Draft El Ascenso vivió un capítulo de pura tensión cuando el Equipo Negro salió con todo y demostró por qué es considerado uno de los grandes favoritos. Con un rendimiento renovado, intensidad en cada duelo y una estrategia que dejó sin aire a sus rivales, los atletas del Equipo Negro arrasaron con el Equipo Blanco. La derrota fue un golpe directo a la moral del conjunto blanco, quienes ahora deberán colocar a tres de sus integrantes en riesgo, viendo cómo se tambalea su sueño de llegar a la nueva temporada de Exatlón México.