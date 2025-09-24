Exatlón Draft El Ascenso | ¡Hay que entrenar para ser imparable!”: Rosique sacude a los atletas antes de la Batalla por la Supervivencia

En Exatlón Draft El Ascenso, las emociones suben de nivel, con el inicio de La Batalla por la Supervivencia. Antonio Rosique, no reparó en prender el fuego e incrementar la tensión al señalar que “¡Hay que entrenar para ser imparable!”, demostrando a los atletas que dentro de la competencia no existe tiempo para dudas, ni debilidades. Por otra parte, El Equipo Negro, se encuentra confiado tras su racha de victorias disfrutando de esa ventaja moral. El Equipo Blanco se encuentra aferrado a la ilusión de dar la gran sorpresa y mantenerse en duelo.