Adiós, inesperado: Amor queda fuera de Exatlón Draft El Ascenso tras impactante accidente

Todas las emisiones de Exatlón Draft El Ascenso han llevado al límite las emociones, y la pasada no fue la excepción, pues la competencia dio un giro inesperado luego de que Amor sufriera un accidente durante el Duelo de Eliminación contra Andrea. Este momento encendió las alarmas, pues tuvieron que acudir las fuerzas de salud a brindarle atención médica, quienes poco después confirmaron que la atleta no podría continuar dentro de la competencia. Esta salida dejó un hueco en el Equipo Negro y en sus seguidores, quienes habían visto en ella una gran atleta que podría haber llegado a la siguiente temporada de Exatlón México.

El diagnóstico médico y la decisión final

De acuerdo con los médicos, quienes de inmediato acudieron a brindar la atención necesaria y tras una extensa valoración, declararon que Amor, no se encontraba en condiciones de seguir competencias. No obstante, es necesario dejar en claro que, aunque la lesión no pone en riesgo su vida de manera inmediata, sí representa un alto total a su participación dentro del programa, el cual se caracteriza por llevar a los atletas al límite de su fuerza física y mental. Los médicos optaron por no permitirle la participación con la intención de preservar su bienestar y garantizar su pronta recuperación.

El gran apoyo que está recibiendo la atleta en redes

A pesar de que la salida de Amor, género tristeza y preocupación, sus seguidores en redes sociales, han demostrado el gran apoyo con el que cuenta la atleta, pues son cientos los seguidores que han compartido palabras de cariño y deseos de pronta recuperación, destacando que la Amor, era una de las favoritas para salir victoriosa de la competencia.

