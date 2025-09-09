Alex Sotelo: El atleta regio que busca honrar la memoria de su padre en Exatlón México

Alex Sotelo nació el 14 de noviembre de 1992 en Monterrey, Nuevo León, de profesión Ingeniero Industrial y de Sistemas especializado en Bases de Datos, combina su formación académica con el deporte y el movimiento, pues se desempeña como coach de boxeo y coreógrafo de baile, dos facetas que reflejan su disciplina y creatividad. Con el compromiso de cumplir una promesa, Alex Sotelo llega al Draft de Exatlón México con el objetivo de convertirse en campeón.

