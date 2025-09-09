César Villaluz: Del Mundial Sub-17 a la conquista de Exatlón Draft El Ascenso

César Villaluz Martínez nació el 18 de julio de 1988 en la Ciudad de México y desde los 4 años encontró en el fútbol su más grande pasión. Su talento y disciplina lo llevaron a formar parte de la Selección Mexicana Sub-17 que conquistó la Copa del Mundo en 2005, un logro histórico que transformó el rumbo del balompié nacional. Ese mismo año, recibió el Premio Nacional del Deporte, consolidándose como uno de los atletas más destacados de su generación. En la actualidad, a sus 37 años, Villaluz persigue un nuevo reto en Exatlón Draft El Ascenso.