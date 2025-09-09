inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Donovan Padilla: Del arco del Atlas al desafío máximo en Exatlón Draft El Ascenso

A sus 21 años, Donovan Padilla llega a Exatlón Draft El Ascenso con la fuerza de un portero y la mentalidad de un campeón.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

Donovan Padilla nació el 29 de mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco, y desde niño encontró en la portería su lugar ideal dentro del fútbol. Con 21 años, combina su carrera como futbolista profesional y modelo, demostrando disciplina, carácter y resiliencia en cada paso de su trayectoria. Donovan Ahora, llega a Exatlón Draft El Ascenso decidido a trascender, convencido de que el mayor reto no está en el cuerpo, sino en la mente.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×