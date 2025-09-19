¿Quién será el eliminado de hoy en Exatlón Draft El Ascenso? Lo que sabemos del 11 de septiembre

Cada noche la incertidumbre está en llamas dentro de Exatlón Draft El Ascenso y hoy, 11 de septiembre del 2025, no es la excepción, pues los atletas llegarán a un nuevo Duelo de Eliminación, que podría marcar una diferencia importante. Aunque será en punto de las 7:30 p.m. que sabremos quién será el que abandoné el programa, se puede especular sobre el ganador, tomando en cuenta que el Equipo Blanco carga con una racha complicada, mientras que el Equipo Negro busca mantener su dominio sin confiarse demasiado.

El peso de la eliminación

Cada Duelo de Eliminación, no solo representa la salida de uno de los atletas, sino también es un golpe duro para la moral y la estrategia de los equipos. Aunque aún faltan un par de horas para saber quién será el atleta que abandone la competencia, los fans ya comienzan a apostar por sus favoritos, dentro de la conversación digital, señalando que el desgaste físico y mental empieza a cobrar factura en ciertos participantes.

Lo que está en juego

Dentro de cada competencia, los atletas no sólo defienden su lugar dentro del programa, pues no solo se trata de la permanencia dentro de esta edición, sino que deben demostrar todo su potencial y fuerza para asegurar su posición dentro de la próxima temporada de Exatlón Draft el Ascenso.