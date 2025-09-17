Exatlón Draft El Ascenso | La presión comienza a hacer efecto en los atletas y pone a prueba su fortaleza mental

En Exatlón Draft El Ascenso, las tensiones comienzan a crecer dentro del Equipo Blanco, pues conforme la competencia avanza, las estrategias salen a la luz. Lo que parecía un grupo unido ahora enfrenta la realidad de que, al final, cada uno es competencia; la gran incógnita es si la amistad logrará sobreponerse a las tensiones. Mientras tanto, los varones de ambos equipos se mantienen a la expectativa, atentos a quiénes lograrán continuar con el sueño de llegar a la próxima etapa y quiénes quedarán en el camino.