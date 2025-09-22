Exatlón Draft El Ascenso | La inesperada salida de Amor sacude a los atletas. Nada está escrito en la competencia

La salida de Amor, una de las competidoras más queridas de Exatlón Draft El Ascenso, sacudió por completo a los atletas que aún permanecen en la contienda. Su inesperada lesión dejó una huella emocional en sus compañeros, quienes ahora enfrentan el reto de mantenerse enfocados pese a la incertidumbre que reina en el reality.