Exatlón Draft El Ascenso | La inesperada salida de Amor sacude a los atletas. Nada está escrito en la competencia

La salida de Amor por lesión no solo marcó un antes y un después en Exatlón Draft El Ascenso, también dejó en claro que en esta competencia todo puede cambiar en cuestión de segundos.

La salida de Amor, una de las competidoras más queridas de Exatlón Draft El Ascenso, sacudió por completo a los atletas que aún permanecen en la contienda. Su inesperada lesión dejó una huella emocional en sus compañeros, quienes ahora enfrentan el reto de mantenerse enfocados pese a la incertidumbre que reina en el reality.

