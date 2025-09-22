Exatlón Draft El Ascenso | ¿Primer romance confirmado en la competencia? Descubre quiénes podrían ser los protagonistas
Las emociones ya no solo se viven en la pista: Los celos y las declaraciones inesperadas comienzan a marcar el rumbo de los atletas en Exatlón Draft El Ascenso.
La intensidad de Exatlón Draft El Ascenso no se queda en las pruebas físicas, también invade el terreno personal de los atletas. En medio de la presión y el cansancio, Antonio sorprendió a todos al admitir lo que siente por Karen, un gesto que podría cambiar no solo la dinámica entre ellos, sino también la concentración del equipo.
Galerías y Notas Azteca UNO