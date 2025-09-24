Exatlón Draft El Ascenso | Emociones al límite y los atletas contra el exceso de confianza y la frustración

El drama en Exatlón Draft El Ascenso está en su punto más alto. El Equipo Blanco atraviesa uno de sus momentos más tensos, con la frustración dominando a sus integrantes tras varias derrotas que los han dejado al límite. El Equipo Negro observan con cautela, sabiendo que cualquier exceso de confianza también puede costarles caro. Con las emociones a flor de piel, los atletas entienden que solo un cambio radical de estrategia y mentalidad podría darles la fuerza necesaria para sobrevivir y mantenerse con vida en la competencia.