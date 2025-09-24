inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón Draft El Ascenso | Emociones al límite y los atletas contra el exceso de confianza y la frustración

El ambiente en Exatlón Draft El Ascenso se enciende: mientras unos celebran la victoria, otros explotan de frustración. El estado de ánimo podría ser el factor decisivo para definir quién sigue con vida en la competencia.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

El drama en Exatlón Draft El Ascenso está en su punto más alto. El Equipo Blanco atraviesa uno de sus momentos más tensos, con la frustración dominando a sus integrantes tras varias derrotas que los han dejado al límite. El Equipo Negro observan con cautela, sabiendo que cualquier exceso de confianza también puede costarles caro. Con las emociones a flor de piel, los atletas entienden que solo un cambio radical de estrategia y mentalidad podría darles la fuerza necesaria para sobrevivir y mantenerse con vida en la competencia.

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×