Exatlón Draft El Ascenso | ¡Gran sorpresa! El Equipo Blanco despierta y pone en jaque al Equipo Negro. ¿Será suficiente para cambiar la historia?

La competencia en Exatlón Draft El Ascenso creció en intensidad tras la victoria del Equipo Blanco, colocó al Equipo Negro en tensión, pues este venía de una racha de victorias que lo colocaba cómo el gran favorito, demostrando que nada está escrito y que la confianza en exceso puede ser contraproducente. ¿Pudo El Equipo Blanco dar la gran sorpresa?

