Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Blanco perderá una de sus atletas y El Equipo Negro se sobrepone como invicto

La tensión en Exatlón Draft El Ascenso alcanzó su punto más alto con un duelo de eliminación que marcó un antes y un después en la competencia. Tres integrantes del Equipo Blanco, se enfrentaron en un combate decisivo que significó la salida de una de ellas, debilitando aún más a un conjunto que arrastra una racha complicada. En contraste, el Equipo Negro mantiene su paso invicto, celebrando cada victoria y consolidándose como la escuadra más fuerte hasta ahora, mientras sus rivales luchan por sobrevivir.