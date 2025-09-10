inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Blanco perderá una de sus atletas y El Equipo Negro se sobrepone como invicto

Exatlón Draft El Ascenso arde: Tres atletas del Equipo Blanco se juegan su permanencia mientras el Equipo Negro sigue intocable en la competencia.

La tensión en Exatlón Draft El Ascenso alcanzó su punto más alto con un duelo de eliminación que marcó un antes y un después en la competencia. Tres integrantes del Equipo Blanco, se enfrentaron en un combate decisivo que significó la salida de una de ellas, debilitando aún más a un conjunto que arrastra una racha complicada. En contraste, el Equipo Negro mantiene su paso invicto, celebrando cada victoria y consolidándose como la escuadra más fuerte hasta ahora, mientras sus rivales luchan por sobrevivir.

