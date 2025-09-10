Exatlón Draft El Ascenso | Programa Completo | El Equipo Blanco pierde fuerza en Exatlón Draft El Ascenso

La tensión explotó en Exatlón Draft El Ascenso con un duelo de eliminación que marcó un punto de inflexión en la competencia. Tres integrantes del Equipo Blanco tuvieron que medirse en una batalla sin margen de error, lo que significó la salida de una de ellas y profundizó la mala racha que persigue a esta escuadra. Al otro lado de la arena, el Equipo Negro continúa invicto, celebrando cada triunfo y consolidando su poderío.