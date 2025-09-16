Exatlón Draft El Ascenso | La Batalla por la Villa 360: El ascenso se define con estrategia y coraje

La competencia se eleva a un nuevo nivel en Exatlón Draft El Ascenso. Rosique recibe a los aspirantes en un duelo donde la estrategia pesa más que el azar. El Equipo Blanco defiende con firmeza, mientras el Equipo Negro sale decidido a conquistar la ventaja. La batalla por la Villa 360 se convierte en el centro de la tensión. En un momento clave, la victoria no solo representa comodidad, sino también poder dentro del juego.