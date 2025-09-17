Exatlón Draft El Ascenso | Rosique enciende la llama: “Todos los campeones son resilientes”

La tensión aumenta en Exatlón Draft El Ascenso, donde Antonio Rosique vuelve a motivar a los competidores recordándoles que “todos los campeones son resilientes”. En esta ocasión, los hombres del Equipo Blanco se ven nuevamente contra las cuerdas en la Batalla por la Permanencia, un reto que decidirá quién continúa y quién abandona el sueño de llegar más lejos. La esperanza, la fuerza y la estrategia se convierten en sus únicas armas para resistir dentro de la competencia más demandante de la televisión.