inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón Draft El Ascenso | Duelo intenso: Los atletas se juegan todo en Exatlón Draft El Ascenso

Tres atletas temen a la línea de fuego y a un destino incierto: La tensión nunca fue tan alta.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

En Exatlón Draft El Ascenso, la batalla alcanza un nuevo nivel de intensidad. Tres atletas varoniles se enfrentarán y la presión es máxima:. Cada movimiento cuenta, cada segundo puede cambiarlo todo. Con el respaldo de Rosique motivándolos a darlo todo, los competidores deberán demostrar su fortaleza física y mental, su estrategia y su determinación para mantenerse dentro del sueño de la próxima temporada de Exatlón México.

Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×