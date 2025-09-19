Exatlón Draft El Ascenso | Duelo intenso: Los atletas se juegan todo en Exatlón Draft El Ascenso

En Exatlón Draft El Ascenso, la batalla alcanza un nuevo nivel de intensidad. Tres atletas varoniles se enfrentarán y la presión es máxima:. Cada movimiento cuenta, cada segundo puede cambiarlo todo. Con el respaldo de Rosique motivándolos a darlo todo, los competidores deberán demostrar su fortaleza física y mental, su estrategia y su determinación para mantenerse dentro del sueño de la próxima temporada de Exatlón México.