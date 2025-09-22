inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso |Exatlón Draft El Ascenso: Celos, duelos internacionales y confesiones explosivas

La recta final de Exatlón Draft El Ascenso está demostrando que el reality no solo es una prueba física, sino también emocional.

Hugo Pantoja
Entre pasiones ocultas, un duelo internacional y confesiones sin filtros. Exatlón Draft El Ascenso vivió una jornada de emociones intensas. La tensión se siente tanto en la arena como en la convivencia, y lo que parecía solo competencia deportiva ahora amenaza con desatar nuevas emociones.

