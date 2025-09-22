Exatlón Draft El Ascenso |Exatlón Draft El Ascenso: Celos, duelos internacionales y confesiones explosivas
La recta final de Exatlón Draft El Ascenso está demostrando que el reality no solo es una prueba física, sino también emocional.
Entre pasiones ocultas, un duelo internacional y confesiones sin filtros. Exatlón Draft El Ascenso vivió una jornada de emociones intensas. La tensión se siente tanto en la arena como en la convivencia, y lo que parecía solo competencia deportiva ahora amenaza con desatar nuevas emociones.
