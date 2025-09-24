Exatlón Draft El Ascenso | El Equipo Negro impone su poder y deja en riesgo a los atletas del Equipo Blanco

La rivalidad en Exatlón Draft El Ascenso alcanza niveles inéditos. Mientras el Equipo Negro se muestra imparable tras imponerse en intensos duelos, el Equipo Blanco enfrenta la presión más fuerte hasta ahora. Con tres de sus atletas en riesgo de despedirse, los atletas luchan por recuperar la confianza y cambiar el rumbo, mientras los negros consolidan su dominio con estrategia y fuerza.