Exatlón Draft El Ascenso| El Equipo negro se encuentra invicto y celebra no perder a ninguno de sus miembros

Los atletas del Equipo Negro celebran el mantenerse invictos dentro de la competencia, Mientras el Equipo Blanco Enfrenta la realidad de perder a otro de sus miembros.

Los atletas del Equipo Negro celebran, una vez más, el no perder a ninguno de sus miembros. Mientras tanto, el Equipo Blanco debate cómo superar su racha negativa, al tener que mandar a tres de sus competidoras a luchar por su permanencia dentro de Exatlón Draft El Ascenso

