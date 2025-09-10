Exatlón Draft El Ascenso| El Equipo negro se encuentra invicto y celebra no perder a ninguno de sus miembros
Los atletas del Equipo Negro celebran, una vez más, el no perder a ninguno de sus miembros. Mientras tanto, el Equipo Blanco debate cómo superar su racha negativa, al tener que mandar a tres de sus competidoras a luchar por su permanencia dentro de Exatlón Draft El Ascenso
