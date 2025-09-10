Exatlón Draft El Ascenso | Equipo Blanco contra Equipo Negro se enfrentan en un duelo de eliminación femenil, y la Máxima Autoridad activa el Privilegio de los Capitanes.
La moneda está en el aire, y las atletas femeniles de los equipos lo saben: alguna podría salir esta noche.
La tensión se respira en Exatlón Draft El Ascenso: Los capitanes tendrán la oportunidad de enfrentaráse en una única competencia individual, mientras que las atletas femeniles saben que la moneda está en el aire. Esta noche, una podría despedirse de Exatlón Draft El Ascenso… y nadie quiere ser la elegida.
Galerías y Notas Azteca UNO