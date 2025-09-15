Exatlón Draft El Ascenso | Da comienzo el duelo por los privilegios
Una nueva oportunidad para cada uno de los equipos. El duelo por los privilegios está en marcha, y los atletas saben que ganar este privilegio podría marcar la diferencia en cada circuito.
La competencia se intensifica con una nueva oportunidad para cada equipo. El duelo por los privilegios está en marcha, y los atletas entienden que obtenerlos puede cambiar el rumbo en cada circuito. En esta ocasión, Alexis se impone en el enfrentamiento decisivo, asegurando su permanencia y evitando la eliminación en un momento clave del desafío.
