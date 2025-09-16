Exatlón Draft El Ascenso | ¡Todo o nada! El equipo blanco se juega su destino en una batalla decisiva

La tensión se apodera del Equipo Blanco en Exatlón Draft El Ascenso, donde tres de sus atletas, se enfrentan a una prueba que va más allá del físico. Esta Batalla por la Permanencia pondrá a prueba su resistencia emocional, su estrategia y su deseo de seguir en la competencia. Mientras El Equipo Negro celebra sus triunfos, El Equipo Blanco lucha por no desmoronarse.