Exatlón Draft El Ascenso | “Cada decisión que tomas es un voto por el tipo de persona en el que decides convertirte": Los atletas buscarán permanecer en la competencia

Rosique inspira a los atletas que están en riesgo de salir de la competencia a no perder la esperanza y dar siempre su máximo esfuerzo. Alex Sotelo, Luis Ferreiro y William Arrollo, integrantes del Equipo Blanco, se enfrentan a una etapa decisiva en la que tendrán cuatro vidas para demostrar de qué están hechos y mantenerse dentro de la competencia. Cada prueba será una oportunidad para reafirmar su fuerza, su estrategia y su deseo de seguir luchando por el sueño de llegar hasta la próxima etapa en Exatlón México.