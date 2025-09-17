Exatlón Draft El Ascenso | “Cada decisión que tomas es un voto por el tipo de persona en el que decides convertirte": Los atletas buscarán permanecer en la competencia
Los aspirantes tendrán que entregarlo todo. Los atletas hombres del Equipo Blanco se enfrentan una vez más a la eliminación, en la Batalla por la Permanencia.
Rosique inspira a los atletas que están en riesgo de salir de la competencia a no perder la esperanza y dar siempre su máximo esfuerzo. Alex Sotelo, Luis Ferreiro y William Arrollo, integrantes del Equipo Blanco, se enfrentan a una etapa decisiva en la que tendrán cuatro vidas para demostrar de qué están hechos y mantenerse dentro de la competencia. Cada prueba será una oportunidad para reafirmar su fuerza, su estrategia y su deseo de seguir luchando por el sueño de llegar hasta la próxima etapa en Exatlón México.
