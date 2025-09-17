Exatlón Draft El Ascenso| El Equipo Blanco se enfrenta una vez más a la Batalla por la Permanecía

En Exatlón Draft El Ascenso, el Equipo Blanco vuelve a enfrentar la difícil realidad de luchar por permanecer en la competencia, con la presión constante de que cualquiera podría regresar a casa. La frustración se hace presente frente a la pérdida de un compañero, lo que fractura la amistad dentro del grupo y los obliga a replantear sus estrategias para recuperar la unión. Mientras tanto, el Equipo Negro disfruta de su reciente victoria y se mantiene firme, demostrando que la fortaleza colectiva puede marcar la diferencia en este intenso duelo de resistencia y supervivencia.